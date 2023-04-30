Зарипов: завершил ли я карьеру? А кто меня возьмёт на лёд?

Бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об итогах сезона для казанской команды. Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина клуб из Казани уступил ЦСКА (3-4).

«У «Ак Барса» многие ребята себя проявили – Воронков и Сафонов очень хорошо провели сезон. Никита Дыняк – идентично с тем сезоном, он работяга, молодец. У ребят очень большое будущее. Наша лига – далеко не граница для них.

Надо ли Воронкову ехать в «Коламбус» после такого классного сезона? Мы не можем рассуждать об этом, думать за него. Поехать в НХЛ – мечта каждого начинающего хоккеиста.

По моему сезону – много факторов сошлось. Через неделю уже остыл от этого всего, понял, что, может, и вовремя. Завершил ли карьеру? А кто меня возьмёт на лёд? Пока смотрю со стороны», – сказал Зарипов Metaratings.ru.

Напомним, Зарипов объявил о завершении игровой карьеры в феврале 2023 года.