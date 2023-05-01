Агент Радулова — о ситуации с Александром и Знарком: время всё расставило по своим местам

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, рассказал о работе форварда казанцев с Олегом Знарком, который был главным тренером «Ак Барса» до начала декабря 2022 года.

«Не было ли у Радулова проблем с руководством «Ак Барса» после того интервью? А что привело к этому интервью? Прилюдно, на открытой тренировке, при журналистах главный тренер сказал: «У нас неприкасаемых нет» — и вывел Радулова из состава. Но время всё расставило по своим местам», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

Напомним, в конце октября 2022 года Радулов был временно выведен из состава «Ак Барса». Тогда Знарок объяснил вывод форварда из состава тем, что Александру «дали отдохнуть».