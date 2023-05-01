Агент Черных — об аренде: вы же не ходите в кинотеатры только на отечественные фильмы?

Хоккейный агент Александр Черных высказался об институте аренды в КХЛ.

«Я вообще за большие перемещения по аренде без ограничений числа игроков. Мы хотим, чтобы хоккей развивался и ничего этому не мешало. Чтобы талантливые парни не сидели на скамейке.

«Амур» наиграл игроков, а они вернулись в свои клубы? Вот скажите, болельщикам «Амура», которые весь сезон ходили на трибуны, есть разница, откуда хоккеист, радующий их своей игрой? Кровинушка он или нет – есть разница? Вы же не ходите в кинотеатры только на отечественные фильмы, не ездите только на российских машинах? Всем нужны эмоции и удовольствие», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.