The Hockey News: главная проблема «Тампы», которую нужно решить — запасной голкипер

Североамериканский портал The Hockey Writers заявил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» необходимо прежде всего решить проблему с бэкапом Андрея Василевского.

«Самая большая проблема, которую «Тампа-Бэй» должна решить, — это их позиция вратаря-бэкапа. В этом году в первом раунде матча с «Торонто» звёздный вратарь Андрей Василевский выглядел человеком, который последние несколько лет носил на своих плечах всю тяжесть мира и был измотан работой.

В конце серии с «Торонто» стало ясно, что запасной ветеран-вратарь Брайан Эллиотт не является серьёзной альтернативой Василевскому в случае необходимости. В составе «молний» есть 21-летний Хуго Альнефельт, но он не кажется идеальным выбором для команды.

Альтернативным вариантом может быть свободный агент, который может прийти на небольшую зарплату в обмен на участие в плей-офф, кто-то вроде Кэма Тальбо, Джеймса Раймера или Йоонаса Корписало. Для «Тампы» не должно быть чистого разделения игр голкиперов 50/50, поскольку Василевскому всего 28 лет, и, вероятно, у него впереди много хороших матчей. Но приглашение в команду опытного вратаря, который может сыграть 30 или более встреч в регулярке, позволит Василевскому быть более свежим во время плей-офф», — говорится в статье.