The Hockey News: главная проблема «Тампы», которую нужно решить — запасной голкипер

Североамериканский портал The Hockey Writers заявил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» необходимо прежде всего решить проблему с бэкапом Андрея Василевского.
«Самая большая проблема, которую «Тампа-Бэй» должна решить, — это их позиция вратаря-бэкапа. В этом году в первом раунде матча с «Торонто» звёздный вратарь Андрей Василевский выглядел человеком, который последние несколько лет носил на своих плечах всю тяжесть мира и был измотан работой.
В конце серии с «Торонто» стало ясно, что запасной ветеран-вратарь Брайан Эллиотт не является серьёзной альтернативой Василевскому в случае необходимости. В составе «молний» есть 21-летний Хуго Альнефельт, но он не кажется идеальным выбором для команды.
Альтернативным вариантом может быть свободный агент, который может прийти на небольшую зарплату в обмен на участие в плей-офф, кто-то вроде Кэма Тальбо, Джеймса Раймера или Йоонаса Корписало. Для «Тампы» не должно быть чистого разделения игр голкиперов 50/50, поскольку Василевскому всего 28 лет, и, вероятно, у него впереди много хороших матчей. Но приглашение в команду опытного вратаря, который может сыграть 30 или более встреч в регулярке, позволит Василевскому быть более свежим во время плей-офф», — говорится в статье.
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:22
-
23:10
-
22:52
-
22:36
-
22:22
-
21:49
-
21:29
-
21:09
-
20:51
-
20:22
-
20:13
-
20:05
-
19:40
-
19:28
-
19:17
-
19:08
-
18:44
-
18:39
-
18:24
-
18:10
-
17:52
-
17:36
-
17:25
-
17:13
-
17:05
-
16:40
-
16:24
-
16:17
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:50
-
15:35