The Hockey Writers: Шестёркин — лучший игрок «Рейнджерс» в серии с «Дэвилз»

Североамериканский портал The Hockey Writers оценил игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в шестой игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

«Игорь Шестёркин продолжает оставаться лучшим игроком «Рейнджерс» в серии с «Дэвилз». В шестой игре он отразил 34 из 36 бросков «дьяволов» по ​​воротам, что составляет 94,4 %.

Крис Крайдер похвалил Шестёркина после шестой игры: «Дело не только в том, насколько он стабилен, но и в его способности блистать в таких больших играх». Нет сомнений, что Игорь приложит все усилия в седьмой игре. Болельщики должны быть уверены в нём, и в том, что он поможет «Нью-Йорку» выиграть серию», — сказано в статье.

Напомним, седьмая, решающая игра состоится на льду «Дэвилз» в ночь на 2 мая (3:00 мск).