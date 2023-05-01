«Сиэтл» — вторая команда в истории НХЛ, открывавшая счёт в первых семи матчах плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости в игре третий период, гости ведут со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 4-й минуте второго периода благодаря точному броску нападающего гостей Оливера Бьёркстранда. «Сиэтлу» удалось открывать счёт во всех семи матчах в этой серии.
Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, таким образом «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Мэйпл Лифс» 19-летней давности в плей-офф НХЛ, став второй командой в истории, которая открывала счёт в каждом из первых семи матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
На данный момент счёт в серии между командами ничейный, 3-3.
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