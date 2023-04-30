«Кракен» продолжат забивать первыми, а ведь россиянин мог их опередить!

«Колорадо» — «Сиэтл», седьмой матч. Только Ничушкин мог это изменить!

1 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.88, а успех «Кракен» идёт за 3.60. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» 1 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» (01.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 1 мая запланировано два матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить седьмой игре между «Колорадо» и «Сиэтлом», которая пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере. Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Счёт в серии равный 3-3.

Шестой матч серии проходил в Сиэтле. Подопечные Джареда Беднара одержали победу (4:1). До этого клуб проиграл две встречи подряд. В последнем матче Арттури Лехконен отметился дублем. Микко Рантанен забил гол и отдал передачу. Победную шайбу забросил Эрик Джонсон.

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Макар обошёл легендарного защитника Пола Коффи (64) по очкам за первые 60 матчей в плей-офф НХЛ в карьере и вышел на второе место по этому показателю. Отдельной похвалы заслуживает Александр Георгиев, который отразил 22 из 23 бросков.

У хозяев единственную шайбу забросил Винс Данн. Снова «Сиэтл» первым открыл счёт в матче. Многие ждали, что обладатель Кубка Стэнли с новичком разберётся куда быстрее, но соперник оказался достойным. Валерий Ничушкин по-прежнему не может помочь команде. История с его отъездом окутана тайнами.

Недавно защитнику Джонсону задали вопрос о том, не отвлекает ли ситуация с россиянином от матчей в плей-офф. Джек ответил, что вряд ли, а также добавил, что просто вся команда хотела бы видеть Валерия в составе. Это приятно слышать!

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Впереди седьмой матч, который пройдёт в Денвере. Поддержка трибун «Колорадо» обеспечена, плюс морально команда стала сильнее, победы придают уверенность. Дома у «Эвеланш» за пять последних игр всего две победы, но и «Кракен» в гостях одержал три за аналогичный период.

Попробуем сконцентрироваться на статистике, которая стабильна. «Сиэтл» открывал счёт во всех шести матчах. Он даже обновил рекорд 105-летней давности в плей-офф по этому показателю. Поэтому рекомендуем взять ставку на то, что гости первыми забросят в матче за 2.15. Тенденция продолжается!

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 1 мая 2023 года

«Колорадо» сравнял счёт в серии, но «Сиэтл» непростой соперник, и плей-офф это доказывает. Гости творят историю и шесть матчей забрасывают первыми. Думается, тенденция продолжится. Пусть «Эвеланш» дома с отменной поддержкой трибун и состав в хорошей форме, но со статистикой не поспоришь.

Ставка: «Сиэтл» забьёт первый гол за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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