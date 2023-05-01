Рябыкин прокомментировал назначение Курьянова на пост генменеджера «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил назначение Антона Курьянова на пост генерального менеджера омского клуба.
«Знаю Антона, наверное, миллион лет. В прошлом это один из лучших форвардов в истории Омска, а теперь сильный, независимый, въедливый специалист. Он проявил себя на тренерской лавке, уверен, проявит и в менеджерском офисе. На мой взгляд, оптимальный выбор «Авангарда».
Новый генменеджер сразу попадает в кризисную ситуацию — в команде много свободных агентов, она расползается? В отличие от людей со стороны, большой плюс Курьянова в том, что он был внутри всех хоккейных процессов «Авангарда» последних лет, всё знает не понаслышке. Наверное, ситуация действительно не самая простая, по ходу сезона на солидные условия были подписаны Найт и Буше, другие ребята тоже тянутся к таким суммам и контрактам. Это хоккейный бизнес. Думаю, новый менеджер во всём разберётся. На весь бюджет ему надо подписать не пять-шесть хоккеистов, а два с половиной десятка. Будет идти шаг за шагом. Первый — квалификация форварду Грицюку, всё логично», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, Курьянов был назначен генменеджером «ястребов» 28 апреля 2023 года. Рашид Хабибулин перешёл на должность ассистента генерального менеджера.
- 1 мая 2023
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