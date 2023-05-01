«Адмирал» заключил контракт с бывшим нападающим «Сибири» Голубевым

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил контракт с нападающим Денисом Голубевым, сообщает пресс-служба дальневосточников. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Новый сезон станет для 31-летнего хоккеиста 15-м в КХЛ. За свою карьеру Денис успел поиграть за «Ак Барс», «Ладу», «Амур». Последние два сезона Голубев провёл в новосибирской «Сибири». В завершившимся регулярном сезоне форвард сыграл 53 матча, в которых набрал 16 (9+7) очков. В плей-офф игрок в четырёх матчах результативными действиями не отметился.
Всего в Континентальной хоккейной лиге Голубев сыграл 478 матчей и заработал 115 (54+61) очков. Также на его счету 130 игр в ВХЛ («Нефтяник», «Барс», «Сокол»). Во Всероссийской хоккейной лиге форвард отличился 25 раз и отдал 54 результативные передачи.
В 2011 году в составе сборной России Голубев выиграл молодёжный чемпионат мира в американском Баффало.
- 1 мая 2023
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