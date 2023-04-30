Гимаев: открытиями сезона стали «Торпедо» и «Адмирал», вышедшие во второй раунд плей-офф

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина и назвал открытия сезона.

«У ЦСКА отличный костяк. В составе красно-синих немало игроков, которые выиграли Кубок Гагарина в прошлом году, достав всё из себя в серии против «Металлурга». В этом сезоне они защитили свой титул. В составе ЦСКА есть и обладатели Кубка, и олимпийские чемпионы. А такой опыт — очень важная вещь! Надо отдать должное и Сергею Фёдорову. Он был великим игроком, добился больших высот и за океаном, и в составе сборной России. А сейчас мы видим, что он использует свой колоссальный игровой опыт в тренерской работе, успешно передаёт его игрокам. Два года он работает тренером — два года берёт Кубок Гагарина. Вот и получается, что фигура Фёдорова и опыт игроков вместе приносят такой результат.

Юбилейный сезон КХЛ получился ярчайшим! Календарь с 68 матчами в регулярном чемпионате полностью себя оправдал. Думаю, мы все убедились, что столько игр — это здорово! Мы увидели сумасшедшую конкуренцию в лиге, мы увидели сюрпризы. Открытиями стали «Торпедо» Игоря Ларионова и «Адмирал», вышедшие во второй раунд. Яркая игра «Нефтехимика» и классное выступление «Северстали», которая в первом раунде зарубилась с ЦСКА тоже запомнятся надолго», — написал Гимаев в своей колонке на сайте КХЛ.

Напомним, ЦСКА победил в финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» (4-3) и выиграл Кубок Гагарина во второй раз подряд и в третий раз в истории.