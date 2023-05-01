«Авангард» и нападающий Мирошниченко расторгли контракт по соглашению сторон
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Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «ястребов».
В текущем регулярном сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания, а в середине октября вернулся к тренировкам. После этого Мирошниченко вернулся в хоккей в начале ноября 2022 года, начав играть в МХЛ за «Омских Ястребов».
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