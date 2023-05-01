«Авангард» покинули Береглазов, Галимов, Беляков, Бродхёрст, Сведберг, Жарков и Дедунов
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Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» объявила о том, что клуб по итогам сезона покинули три защитника, три нападающих и один вратарь.
Среди защитников омский клуб покинули Алексей Береглазов, Фёдор Беляков и Виктор Сведберг, среди нападающих: Алекс Бродхёрст, Владимир Жарков и Павел Дедунов, среди голкиперов — Станислав Галимов. Игроки стали неограниченно свободными агентами.
Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина омский клуб в финале Восточной конференции уступил «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.
Ранее стало известно, что «Авангард» расторг контракт с нападающим Фёдором Малыхиным и заключил контракты с защитником Дмитрием Алексеевым и нападающим Дмитрием Шешиным.
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