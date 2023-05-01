Александр Кадейкин заключил двухлетний контракт со СКА
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Нападающий Александр Кадейкин заключил двухлетний контракт со СКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Форвард выступал за «Салават Юлаев» с 2018 года. Накануне клуб объявил, что 29-летний нападающий покидает уфимскую команду. В составе «Салавата» форвард сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков. В минувшем сезоне Кадейкин побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
Напомним, «Салават Юлаев» в регулярном сезоне занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков после 68 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы неожиданно уступили «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.
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