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«Авангард» заключил контракт с экс-защитником «Адмирала» Шулаком

«Авангард» заключил контракт с экс-защитником «Адмирала» Шулаком
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Чешский защитник Либор Шулак подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом». Об этом сообщается на сайте КХЛ.

29-летний Либор Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов», затем выступал за «Орлы Зноймо», «Пеликанс» (Финляндия), «Детройт Ред Уингз», «Северсталь», «Коуволу» и клуб «Кярпят» (оба — Финляндия). С 2021 года Шулак представлял «Адмирал».

В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5». «Адмирал» вместе с Шулаком дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил будущему финалисту в лице казанского «Ак Барса». «Авангард» проиграл казанцам в финале Востока.

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