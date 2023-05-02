«Вашингтон» объявил о подписании контракта с Иваном Мирошниченко

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с российским форвардом Иваном Мирошниченко. 19-летний россиянин 1 мая расторг соглашение с «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», зарплата Мирошниченко в Национальной хоккейной лиге будет составлять $ 855 тыс., а в АХЛ — $ 82,5 тыс.

«Вашингтон» выбрал российского нападающего под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году.

В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания, а в середине октября вернулся к тренировкам. После этого Мирошниченко вернулся в хоккей в начале ноября 2022 года, начав играть в МХЛ за «Омских Ястребов».