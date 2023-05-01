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Открытие рынка свободных агентов в КХЛ-2023: трансляция, главные трансферы и сделки, кто куда перешёл в КХЛ

Что будет с «Авангардом», кого подпишет СКА? Открытие трансферного окна в КХЛ! Онлайн
Родион Власов Павел Панышев
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Открытие трансферного окна в КХЛ! Онлайн
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Следим за первыми днями работы рынка свободных агентов.

Только что определился обладатель Кубка Гагарина в 2023 году, но уже пора думать о следующем сезоне. 1 мая в КХЛ открывается трансферное окно, а это значит, что клубы начнут официально объявлять о различных сделках со свободными агентами с рынка. В этот раз межсезонье может получиться особенно интересным по ряду причин: лимит на легионеров урезан до трёх иностранцев на российский клуб, жёсткий потолок зарплат продолжает действовать (а теперь и с более суровыми для топ-клубов поправками), кроме того, КХЛ приросла тольяттинской «Ладой», так что в условиях довольного скудного рынка в лиге появилось ещё порядка 25 рабочих мест.

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