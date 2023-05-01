Что будет с «Авангардом», кого подпишет СКА? Открытие трансферного окна в КХЛ! Онлайн

Только что определился обладатель Кубка Гагарина в 2023 году, но уже пора думать о следующем сезоне. 1 мая в КХЛ открывается трансферное окно, а это значит, что клубы начнут официально объявлять о различных сделках со свободными агентами с рынка. В этот раз межсезонье может получиться особенно интересным по ряду причин: лимит на легионеров урезан до трёх иностранцев на российский клуб, жёсткий потолок зарплат продолжает действовать (а теперь и с более суровыми для топ-клубов поправками), кроме того, КХЛ приросла тольяттинской «Ладой», так что в условиях довольного скудного рынка в лиге появилось ещё порядка 25 рабочих мест.
Подтверждения многих слухов и инсайдов стоит ждать уже 1 мая, и за всеми сделками мы будем следить в режиме онлайн-трансляции.
«Авангард» объявил о расставании с семью игроками
«Авангард» официально объявил фамилии тех НСА, кто точно не продолжит играть за клуб в следующем сезоне. «Ястребы» поблагодарили за работу голкипера Галимова, защитников Береглазова, Белякова, Сведберга, форвардов Броадхёрста, Жаркова, Дедунова.
Интересно, что об уходе Толчинского и Ткачёва омичи пока не сообщают. Кроме того, расставание с Броадхёрстом говорит о том, что на позицию третьего легионера «Авангард» нашёл другого кандидата
Интервью с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных
Начните этот день с прочтения большого интервью с известными агентами Юрием Николаевым и Александром Черных. Они приоткрывают завесу некоторых тайн.
Доброе утро, уважаемые читатели «Чемпионата»! Поздравляем всех с праздником первомая, а также с открытием трансферного окна в КХЛ. Ждём сегодня не одну крутую сделку!
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