Защитник СКА Никишин: ЦСКА в плей-офф нашёл нюансы, чтобы победить нашу сильную команду

Защитник СКА Александр Никишин рассказал о финале Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина, в котором санкт-петербургская команда уступила ЦСКА (2-4).
«Я первый сезон играю за СКА. Клуб, к сожалению, не первый год проигрывает ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду. Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном. В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок, потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их, все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.
Считаю, что глобального разрыва между СКА и ЦСКА не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было всё отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом — разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось», — приводит слова Никишина ТАСС.
21-летний защитник в плей-офф сыграл 16 матчей, в которых набрал 8 (4+4) результативных баллов.
- 2 мая 2023
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