«Авангард» заключил контракт с защитником Абросимовым
Поделиться
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на два года с 28-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает пресс-служба «ястребов».
В прошедшем сезоне Абросимов провёл 47 матчей за «Витязь» и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+16».
«Абросимов – выпускник казанской школы хоккея, дисциплинированный габаритный защитник с атакующими навыками. Умеет вести силовую борьбу и блокировать броски, должен помочь при игре в меньшинстве. Одно из его главных и крайне важных нам качеств – это игровая дисциплина. Показатель полезности «+16» за 47 матчей в «Витязе» говорит сам за себя», — заявил генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.
Напомним, накануне омскую команду пополнил чешский защитник Либор Шулак.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
18:53
-
18:46
-
18:42
-
18:22
-
17:55
-
17:44
-
17:37
-
17:19
-
17:05
-
16:53
-
16:41
-
16:29
-
16:21
-
16:10
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
14:52
-
14:49
-
14:23
-
13:54
-
13:18
-
13:13
-
12:55
-
12:50
-
12:28
-
11:44
-
11:34
-
11:28
-
10:58
-
10:43
Партнерский контент