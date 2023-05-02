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«Авангард» заключил контракт с защитником Абросимовым

«Авангард» заключил контракт с защитником Абросимовым
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на два года с 28-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает пресс-служба «ястребов».

В прошедшем сезоне Абросимов провёл 47 матчей за «Витязь» и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+16».

«Абросимов – выпускник казанской школы хоккея, дисциплинированный габаритный защитник с атакующими навыками. Умеет вести силовую борьбу и блокировать броски, должен помочь при игре в меньшинстве. Одно из его главных и крайне важных нам качеств – это игровая дисциплина. Показатель полезности «+16» за 47 матчей в «Витязе» говорит сам за себя», — заявил генеральный менеджер омского клуба Антон Курьянов.

Напомним, накануне омскую команду пополнил чешский защитник Либор Шулак.

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