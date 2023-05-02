Квартальнов назвал причины крупного поражения Беларуси от сборной «Россия 25»

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал крупное поражение от сборной «России 25».

«Ноль голов… Второй период был решающим, слабо сыграли. В паре голов накладывал соперник, здесь мы не справились. Будем дальше готовиться, только начинается. Было небольшое волнение, молодые мальчишки, может быть, немного перегорели.

Пять матчей все будут болеть против Беларуси? Человек 10-12 у нас прошли неплохую школу КХЛ, играть на выезде – это нормально. Молодым ребятам это может быть в диковинку, но ничего страшного, потом в Минске сыграем пару матчей, отмажемся. Конечно, ребятам было приятно, что была и у нас поддержка на стадионе. Думаю, и вся республика болела за нас.

По тренерской деятельности, конечно, соскучился. Конец сезона, для меня тоже есть новые моменты, никогда не работал в национальной команде. Тоже будем учиться всему.

Момент со вторым запросом России и отменой гола? Здесь не мы были главными, это сделала сборная России. Здорово сработал весь их штаб. Нам надо было только ждать решения. Жаль, конечно, что гол не засчитали.

Хотелось бы завтра сыграть чуть по-другому. После первого периода не хватало энергии, стали проигрывать борьбу. Второй период – негативный момент. Подумаем, поработаем, кого-то поменяем.

Результат никто не отменял, хотелось бы, конечно, победить. Для меня это вообще прекрасная возможность посмотреть, что и как. Клуб – это совершенно другая вещь. Побеждать-то хочется. Хотя бы одну победу? Ребят, ну давайте, хотя бы одна… Будем стараться в каждом матче побеждать, а там как получится», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.