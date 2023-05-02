Егор Замула продлил контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» на своём сайте объявила о продлении контракта с защитником Егором Замулой на один год на сумму $ 775 тысяч.

23-летний игрок обороны большую часть прошедшего регулярного чемпионата провёл в фарм-клубе «Филадельфии» «Лихай Вэлли Фантомс» в Американской хоккейной лиге, где сыграл 44 матча и набрал 19 (1+18) очков.

Замула выступает за «Филадельфию» с сезона-2020/2021. На счету российского защитника 26 матчей и четыре результативные передачи в НХЛ.

Егор подписал контракт с «Флайерз» в качестве свободного агента 20 сентября 2018 года. Замула становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года, где сборная России уступила в финальной игре команде Канады со счётом 3:4.