Защитник «Филадельфии» Проворов высказался о взаимоотношениях с тренером Тортореллой

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал о своих отношениях с главным тренером Джоном Тортореллой.

«Я всё ещё игрок, он всё ещё тренер. Очевидно, что есть вещи, с которыми ты не согласен, но, если оба человека приложат усилия, чтобы прийти к общему решению, я думаю, у них всё получится. Вот так прошёл наш год. Мы продолжим оставаться на одной волне. Понятное дело, будут возникать вещи, с которыми мы, вероятно, не согласимся. Но, как я уже сказал, его работа — тренировать как можно лучше, а моя работа — играть как можно лучше.

Время перестройки? Это определённо не совсем то, что ты хочешь услышать. По ощущениям, я пришёл в команду во время перестройки (в сезоне-2016/2017), у нас был один хороший год, год пузыря, когда сезон также был приостановлен. После этого всё пошло наперекосяк, мы попытались быстро исправить это, но не получилось. Я бы не сказал, что это самая позитивная новость, которую вы можете услышать, но у команды большое будущее, есть много отличных игроков, которые могут продолжать расти. Очевидно, это зависит от того, насколько быстро все станут лучше и насколько быстро улучшится командная игра. Думаю, именно это определяет продолжительность восстановления», — приводит слова Проворова The Athletic.