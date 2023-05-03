«Сиэтл» одолел «Даллас» в овертайме в первом матче серии

Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Далласе на «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц, Джастин Шульц, Оливер Бьёркстранд, Джордан Эберле. Янги Гурд решил исход игры на 13-й минуте дополнительного времени.

За «Даллас» покер оформил Джо Павелски. Это его первый матч после травмы. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сиэтла».

Следующий матч серии между этими командами состоится 5 мая в Далласе, начало – в 04:30 мск.