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«Сиэтл» одолел «Даллас» в овертайме в первом матче серии

«Сиэтл» одолел «Даллас» в овертайме в первом матче серии
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Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Далласе на «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц, Джастин Шульц, Оливер Бьёркстранд, Джордан Эберле. Янги Гурд решил исход игры на 13-й минуте дополнительного времени.

За «Даллас» покер оформил Джо Павелски. Это его первый матч после травмы. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сиэтла».

Следующий матч серии между этими командами состоится 5 мая в Далласе, начало – в 04:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Павелски (Марчмент, Доми) – 02:25 (5x5)   1:1 Шварц (Гики, Эберле) – 11:25 (5x5)   2:1 Павелски (Харли, Хейсканен) – 12:18 (5x5)   2:2 Шульц (Донато) – 14:28 (5x5)   2:3 Бьёркстранд (Олексяк, Борген) – 14:39 (5x5)   2:4 Эберле (Данн, Бенирс) – 15:20 (5x5)   3:4 Павелски (Бенн, Доми) – 49:50 (5x5)   4:4 Павелски (Хаканпяя, Доми) – 53:23 (5x5)   4:5 Гурд – 72:17 (5x5)
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