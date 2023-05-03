«Сиэтл» одолел «Даллас» в овертайме в первом матче серии
Поделиться
Завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Далласе на «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц, Джастин Шульц, Оливер Бьёркстранд, Джордан Эберле. Янги Гурд решил исход игры на 13-й минуте дополнительного времени.
За «Даллас» покер оформил Джо Павелски. Это его первый матч после травмы. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сиэтла».
Следующий матч серии между этими командами состоится 5 мая в Далласе, начало – в 04:30 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Павелски (Марчмент, Доми) – 02:25 (5x5) 1:1 Шварц (Гики, Эберле) – 11:25 (5x5) 2:1 Павелски (Харли, Хейсканен) – 12:18 (5x5) 2:2 Шульц (Донато) – 14:28 (5x5) 2:3 Бьёркстранд (Олексяк, Борген) – 14:39 (5x5) 2:4 Эберле (Данн, Бенирс) – 15:20 (5x5) 3:4 Павелски (Бенн, Доми) – 49:50 (5x5) 4:4 Павелски (Хаканпяя, Доми) – 53:23 (5x5) 4:5 Гурд – 72:17 (5x5)
Комментарии
- 3 мая 2023
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:02
-
07:31
-
07:21
-
04:50
- 2 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:16
-
23:10
-
22:45
-
22:33
-
22:22
-
22:07
-
21:51
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:41
-
19:27
-
19:14
-
19:10
Партнерский контент