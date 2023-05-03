«Авангард» заключил контракт с 31-летним нападающим Куликовым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на два года с 31-летним нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба «ястребов».
В прошлом регулярном сезоне Куликов провёл за «Автомобилист» 48 матчей, в которых набрал 4 (3+1) результативных балла. В плей-офф форвард не участвовал.
«Павел Куликов большую часть карьеры провёл в Нижнекамске, где выходил на лёд вместе с Дамиром Шарипзяновым. За его плечами огромный опыт, более 500 матчей в КХЛ. Это незаменимый для нижних звеньев мастер, обладающий высокой работоспособностью, умеющий играть на точке вбрасывания, а главное – предельно мотивированный выигрывать с нашей командой», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В 2012 году Куликов стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в Канаде.
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