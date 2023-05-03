Нападающие Глухов и Петров покинули «Ак Барс»
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Нападающие Михаил Глухов и Кирилл Петров покинули «Ак Барс» в качестве свободных агентов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.
В минувшем сезоне 34-летний Глухов сыграл за казанцев 38 матчей и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-1» и 14 штрафных минутах.
У 33-летнего Петрова в активе 82 матча в регулярном сезоне и плей-офф. В этих матчах форвард забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 26 результативных баллов с показателем полезности «-4» и с 16 минутами штрафа.
Ранее «Ак Барс» сделал квалификационные предложения вратарям Амиру Мифтахову и Артуру Ахтямову, нападающим Дмитрию Воронкову и Кириллу Панюкову.
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