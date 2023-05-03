«Он великолепен». Голкипер «Флориды» Лайон — об игре Бобровского

Американский голкипер «Флориды Пантерз» Алекс Лайон оценил игру своего одноклубника — российского вратаря Сергея Бобровского.

«Он великолепен. Отношения с каждым вратарём разные. Но я считаю, что для меня очень полезно, когда у меня в команде есть такой парень, на которого можно опереться, который поддерживает и позитивен.

Мы соревнуемся, но, очевидно, его резюме говорит само за себя. Я очень хорошо это понимаю. Он отличный одноклубник, особенно после ситуации в конце регулярного сезона. Очевидно, он делает то, что должен, и у него за плечами две «Везины». Это многое говорит о его характере», — сказал Лайон в интервью The Athletic.

Ранее главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил великолепную игру Бобровского в первом матче серии с «Торонто» (4:2).