Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он великолепен». Голкипер «Флориды» Лайон — об игре Бобровского

«Он великолепен». Голкипер «Флориды» Лайон — об игре Бобровского
Комментарии

Американский голкипер «Флориды Пантерз» Алекс Лайон оценил игру своего одноклубника — российского вратаря Сергея Бобровского.

«Он великолепен. Отношения с каждым вратарём разные. Но я считаю, что для меня очень полезно, когда у меня в команде есть такой парень, на которого можно опереться, который поддерживает и позитивен.

Мы соревнуемся, но, очевидно, его резюме говорит само за себя. Я очень хорошо это понимаю. Он отличный одноклубник, особенно после ситуации в конце регулярного сезона. Очевидно, он делает то, что должен, и у него за плечами две «Везины». Это многое говорит о его характере», — сказал Лайон в интервью The Athletic.

Ранее главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил великолепную игру Бобровского в первом матче серии с «Торонто» (4:2).

Материалы по теме
«Мы нуждались в его потрясающей игре». Морис — о выступлении Бобровского с «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023