Р. Ротенберг: по мастерству «Россия 25» и Беларусь заслуживают играть на чемпионате мира

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после крупной победы над сборной Беларуси заявил, что по уровню мастерства обе команды заслуживают играть на чемпионате мира.

«Будут ли эксперименты, ротация в следующих играх? Будем улучшать, оттачивать мастерство и нашу систему. Были ошибки сегодня, будем на них учиться, всё откорректируем. Ротация будет, и сегодня тоже была ротация, нужны свежие игроки. У нас впереди много игр – посоветуемся с тренерским штабом и примем решение перед следующей игрой.

У нас красивая форма: и та, в которой играли вчера, и сегодняшняя традиционная форма. Думаю, всем болельщикам понравилось, для команды тоже важно выступать за сборную России в любой форме. Ребята это понимали и сыграли с сумасшедшей мотивацией.

Можно ли сравнить уровень хоккея с групповыми матчами чемпионата мира? Хоккей идёт вперёд, развивается каждый день. Тяжело сравнивать, будем готовиться, тренироваться, а эксперты уже оценят. В моём понимании по скоростям и мастерству игроков обе команды заслуживают играть на чемпионате мира, Олимпиаде. Не мне судить, но в моём понимании хоккей высокого уровня, высокие скорости, все хотят выиграть.

Для нас международные игры — важный этап для развития игроков. Провели две хорошие игры, можем порадоваться минут 30 и будем готовиться дальше. Вылетаем в Астану, всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.