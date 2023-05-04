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Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на матчи со сборной «Россия 25»

Стал известен расширенный состав сборной Казахстана на матчи со сборной «Россия 25»
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Тренерский штаб сборной Казахстана представил расширенный состав на предстоящие матчи с командами «Россия 25» и Беларуси, сообщает пресс-служба «Барыса». С 5 по 7 мая в Астане на «Барыс Арене» пройдёт международный турнир «Qazaqstan Hockey Open».

Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Андрей Шутов, Максим Павленко.

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Дмитрий Бреус, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Артем Королёв, Абылайхан Сулейменов, Хакназар Кенесбай, Кирилл Полохов, Валерий Орехов.

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Динмухамед Кайыржан, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Станислав Александров, Олег Бойко, Абай Мангисбаев, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Андрей Буяльский, Саян Данияр, Дмитрий Гренц, Максим Мусоров, Роман Старченко, Евгений Рымарев.

Напомним, сборная «Россия 25» провела два матча со сборной Беларуси в Челябинске. Матчи закончились со счётом 4:0 и 6:2 в пользу российской сборной.

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