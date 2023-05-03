Сборная России устроила праздник в Челябинске! А Ротенберг вновь отменил гол Беларуси

Дебютный матч сборной «Россия 25» по хоккею в Челябинске начинался нервно. Замотивированная донельзя команда Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова в первом периоде создала много моментов, но благодаря финалисту на приз лучшему вратарю этого сезона КХЛ Даниилу Исаеву не смогла забить. Начиная со второго периода Россию прорвало, и в итоге она добилась яркой победы со счётом 4:0.

Сегодня перед вторым матчем в Челябинске с журналистами пообщался президент ФХР Владислав Третьяк и высоко оценил прошедший матч, а также рассказал о важной миссии, которую выполняет Большой тур сборной:

«Проект «Большой тур» очень важный, главная задача ФХР, чтобы хоккей проходил не только в Москве, Петербурге, но и других городах. Наша задача – популяризация своего вида спорта, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок пришли в спорт после таких матчей. Тем более в Челябинске любят хоккей, сборная здесь играет второй раз. Билетов нет, для людей праздник. К сожалению, «Трактор» в этом году не очень хорошо сыграл, люди соскучились по хоккею, эти матчи вызывают интерес. И в Красноярске мы никогда не играли, в Астане тоже будет хороший турнир. Казахстан готовится к чемпионату мира, там будут очень тяжёлые игры. В Туле и Беларуси тоже будут интересные матчи. Для нас это очень важно, мы смотрим молодых ребят, это в любом случае международные матчи.

Вчера была интересная игра, особенно первый период, когда у белорусов было больше моментов, чем у нашей команды. Просто реализации у них не было, но они много создали голевых моментов. Игра была интересной, не хочу сказать, что наши были на голову сильнее, особенно в первом периоде. Во втором команда уже вкатилась, показала хороший хоккей, а первый период остался за белорусами. У нас молодая команда, с каждым матчем она будет наращивать свою игру, звенья будут сыгрываться», — сказал Третьяк.

И действительно, второй матч россияне начали на порядок лучше и не стали откладывать дело в долгий ящик, забросив три шайбы уже в первом периоде. Снова на льду блистал Валентин Зыков, у нападающего СКА уже четыре гола в двух первых играх за сборную!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Ещё одна шайба – на счету Матвея Мичкова. Он мог забивать и вчера, но тогда ему совсем чуть-чуть не хватило до гола. Сегодня Матвея не смог остановить даже защитник, активно пытавшийся помешать ему бросить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

В первом периоде случилась ещё одна шайба – сборной Беларуси, но Роман Ротенберг вновь взял челлендж и отменил её! На этот раз, в отличие от первого матча, судьи довольно долго просматривали момент, но разобрались с первого раза.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Совсем не везёт белорусам на старте турне – играют они с задором, моменты создают регулярно, но спотыкаются если не на офсайдах, то на российских вратарях. Сегодня их кошмаром стал другой финалист на звание лучшего голкипера сезона КХЛ – Никита Серебряков. Пару месяцев назад он писал сказку «Адмирала», выбил из плей-офф «Салават Юлаев», потом затянул «Ак Барс» в шестиматчевую серию и сегодня продолжил показывать высочайший уровень хоккея.

После перерыва белорусы всё-таки забили – ну не могло же это невезение продолжаться вечно? Да и на гол-другой они точно наиграли. Автором шайбы стал Роман Горбунов, чей предыдущий гол отменили в первом периоде.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

На пропущенную шайбу Россия ответила двумя подряд – сначала Захар Бардаков с соперником на плечах на пятачке переиграл Алексея Колосова, а в следующей смене новичок СКА Иван Зинченко забросил свою первую шайбу за сборную и заставил Дмитрия Квартальнова поменять вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей России».

Константину Шостаку пришлось вступать в игру без раскачки, но он успешно отбивался и вытащил несколько убойных моментов в исполнении Мичкова и Бардакова. Но и Шостак в итоге не ушёл со льда сухим – в третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Павел Порядин сделал счёт 6:1, но последнее слово осталось за Беларусью – Егор Игнатенко забил рикошетом от защитника, а в концовке гости выстояли «три на пять» и «четыре на пять». В любом случае Россия устроила в Челябинске праздник – бодрый хоккей, десять голов, два аншлага, потрясающая поддержка полных трибун. Следующая остановка – Астана.