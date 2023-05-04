В московском «Динамо» поздравили Кокарева с завершением карьеры

Пресс-служба московского «Динамо» поздравило бывшего нападающего клуба Дениса Кокарева с завершением игровой карьеры. В составе москвичей 37-летний форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

«Денис Кокарев провёл восемь сезонов в составе бело-голубых, завоевал два Кубка Гагарина, станцевал в чемпионской раздевалке под «За тебя калым отдам» и завоевал сердце каждого болельщика московского «Динамо».

Хоккейный путь нашего чемпиона в качестве игрока подошёл к концу. Его вклад в динамовский хоккей невозможно переоценить, а отношение к делу и к болельщикам обязано послужить примером для следующих поколений хоккеистов.

Спасибо за самоотдачу и азарт, за голы и передачи, за эмоции и победы! Это была отличная и яркая карьера», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

В сезонах-2011/2012 и 2012/2013 в составе бело-голубых Кокарев становился обладателем Кубка Гагарина. Также он был участником чемпионата мира 2012 года, на котором сборная России завоевала золотые медали.