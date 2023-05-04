Коньков: агентам нужно быть сдержаннее в своих высказываниях, должно быть уважение

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об острых высказываниях агента Шуми Бабаева о словах капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова.
«Я считаю, что какая-то спортивная этика должна быть. Агентам нужно быть сдержаннее в своих высказываниях, потому что все друг друга читают. Должно быть какое-то уважение. Одно дело, если игроки между собой решают вопрос, но здесь Шуми и Пилко защищают интересы своих подопечных. Такое ощущение, что ребята сами не могут за себя постоять. Во-первых, никого не красит, когда начинаются подобные речи. Отпечаток идёт на лигу и на клубы. В межсезонье начинается какая-то жёлтая пресса. Надо иметь уважение друг к другу и следить за своими высказываниями.
Всё это должно быть регламентированно. У нас действует жёсткий регламент в отношении игроков, тренеров и судей. Здесь, я считаю, тоже необходимо ввести некоторую грань, которую нельзя было бы переходить. В политике, например, тоже есть спорные вопросы, но там выбираются слова. А здесь складывается впечатление, что люди пришли на рынок и начали мериться словарным запасом. Это не красит ни наш хоккей, ни нашу лигу», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Сегодня, 4 мая, «Авангард» направил обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко в адрес капитана команды Дамира Шарипзянова.
- 4 мая 2023
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