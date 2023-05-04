The Seattle Times: женщину из номера Ничушкина перенесли к входным дверям отеля

The Seattle Times приводит дополнительные подробности инцидента с пьяной девушкой, которая была найдена в номере нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
В распоряжении издания имеется запись разговоров, предположительно, врача «лавин» Брэдли Чангстрома со службой 911.
«При звонке в экстренную службу звонивший сообщил диспетчеру, что женщину можно найти «прямо у входной двери» отеля. В вызове или отдельном отчёте об инциденте, поданном прибывшей на место бригадой пожарной охраны Сиэтла, нет никаких указаний на то, как и почему женщину перенесли из комнаты, где она была найдена, к входной двери вестибюля отеля, где ей оказали медицинскую помощь», — сказано в статье.
Напомним, Ничушкин покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу. Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
- 4 мая 2023
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