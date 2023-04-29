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Агент Ничушкина прокомментировал инцидент с нахождением пьяной женщины в номере Валерия

Агент Ничушкина прокомментировал инцидент с нахождением пьяной женщины в номере Валерия
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Агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, ответил на вопрос о нахождении в номере хоккеиста в гостинице 22 апреля пьяной женщины, которая нуждалась в госпитализации.

«В номере Ничушкина никого не находили. Эти события не имеют ничего общего с Вэлом», — приводит слова Гандлера The Athletic.

Напомним, вчера, 28 апреля, появилась информация, что в номере Ничушкина нашли пьяную девушку. Она не могла самостоятельно и безопасно добраться до дома. Кроме того, она ударила врача «Эвеланш». Тот, в свою очередь, решил не выдвигать обвинений против неё. Согласно отчёту, об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.

«Колорадо» провёл без Ничушкина уже четыре матча в серии с «Сиэтл Кракен», счёт — 3-3.

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