Евгений Дадонов забил красивейший гол в стиле Всеволода Боброва

В эти минуты проходит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча проходит в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

На момент написания новости проходит второй период – счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте игры российской нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забил второй гол в матче второго раунда для своей команды и уже четвёртый гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировали ему Райан Сутер и Джейми Бенн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе хозяев также отличился Уайатт Джонстон. Ему же отдали передачи Колин Миллер и Макс Доми. За гостей забил Тай Картье.