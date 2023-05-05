Евгений Дадонов забил красивейший гол в стиле Всеволода Боброва
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В эти минуты проходит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча проходит в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
На момент написания новости проходит второй период – счёт 2:1 в пользу хозяев.
На 30-й минуте игры российской нападающий «Далласа» Евгений Дадонов забил второй гол в матче второго раунда для своей команды и уже четвёртый гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировали ему Райан Сутер и Джейми Бенн.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В составе хозяев также отличился Уайатт Джонстон. Ему же отдали передачи Колин Миллер и Макс Доми. За гостей забил Тай Картье.
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