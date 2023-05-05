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«Спартак» подписал контракт со вторым снайпером ВХЛ нападающим Беляевым

«Спартак» подписал контракт со вторым снайпером ВХЛ нападающим Беляевым
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«Спартак» получил нападающего Александра Беляева в обмен на денежную компенсацию из клуба ВХЛ «Ижсталь», сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что с игроком подписан двусторонний контракт на два года.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ и одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь».

Беляев является воспитанником «Югры» и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из Ханты-Мансийска в МХЛ и ВХЛ. С 2020 года Беляев выступает за «Ижсталь», а в сезоне-2021/2022 дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик», где сыграл 10 матчей.

Напомним, за последние пару дней новичками «Спартака» стали вратарь Андрей Кареев и нападающий Павел Порядин.

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