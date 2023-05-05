«Северсталь» повторила контрактное предложение «Металлурга» нападающему Гераськину
Поделиться
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Северсталь» повторила контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» нападающему Игорю Гераськину. Ранее магнитогорский клуб сделал оффершит форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ. Таким образом, «Северсталь» оставила Гераськина в своём клубе.
24-летний форвард в прошедшей регулярке за «Северсталь» сыграл 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.
Всего в КХЛ на счету Гераськина 334 матча и 147 (50+97) очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2023
-
15:55
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:31
-
08:16
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:25
-
07:10
-
06:50
-
06:20
-
06:18
-
06:11
Партнерский контент