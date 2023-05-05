«Северсталь» повторила контрактное предложение «Металлурга» нападающему Гераськину

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Северсталь» повторила контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» нападающему Игорю Гераськину. Ранее магнитогорский клуб сделал оффершит форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ. Таким образом, «Северсталь» оставила Гераськина в своём клубе.

24-летний форвард в прошедшей регулярке за «Северсталь» сыграл 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.

Всего в КХЛ на счету Гераськина 334 матча и 147 (50+97) очков.