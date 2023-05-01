«Металлург» сделал оффершит нападающему «Северстали» Гераськину

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, магнитогорский «Металлург» сделал оффершит нападающему «Северстали» Игорю Гераськину, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ. Череповчане при желании должны повторить предложение «Магнитки», чтобы удержать игрока.

24-летний форвард в прошедшей регулярке за «Северсталь» сыграл 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.

Напомним, для «Металлурга» это второй оффершит в текущем межсезонье. В первом «Магнитка» предложила контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову, который является ограниченно свободным агентом.