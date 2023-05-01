«Металлург» сделал оффершит нападающему «Северстали» Гераськину

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, магнитогорский «Металлург» сделал оффершит нападающему «Северстали» Игорю Гераськину, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ. Череповчане при желании должны повторить предложение «Магнитки», чтобы удержать игрока.
24-летний форвард в прошедшей регулярке за «Северсталь» сыграл 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.
Напомним, для «Металлурга» это второй оффершит в текущем межсезонье. В первом «Магнитка» предложила контракт нападающему минского «Динамо» Владимиру Алистрову, который является ограниченно свободным агентом.
- 1 мая 2023
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28
-
11:17
-
11:10
-
10:57
-
10:46
-
10:39
-
10:28
-
10:24
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:11
-
09:10