Нападающий «Амура» Дрозг попал в заявку сборной Словении на чемпионат мира
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Словенский нападающий Ян Дрозг попал в список 25 хоккеистов, вызванных в национальную команду на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словении.
Минувший сезон 24-летний Дрозг провёл в составе хабаровского «Амура». В 40 матчах Дрозг набрал 21 очко (8+13) при показателе полезности «-2». 27 апреля 2023 года российский клуб сделал нападающему квалификационное предложение. Дрозг на драфте НХЛ 2017 года был выбран в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, сборная Словении на чемпионате мира попала в одну группу с Канадой, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии.
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