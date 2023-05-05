Нападающий «Амура» Дрозг попал в заявку сборной Словении на чемпионат мира

Словенский нападающий Ян Дрозг попал в список 25 хоккеистов, вызванных в национальную команду на предстоящий чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словении.

Минувший сезон 24-летний Дрозг провёл в составе хабаровского «Амура». В 40 матчах Дрозг набрал 21 очко (8+13) при показателе полезности «-2». 27 апреля 2023 года российский клуб сделал нападающему квалификационное предложение. Дрозг на драфте НХЛ 2017 года был выбран в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, сборная Словении на чемпионате мира попала в одну группу с Канадой, США, Швейцарией, Словакией, Латвией, Норвегией и Казахстаном. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем турнира является сборная Финляндии.