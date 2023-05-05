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Агент: форвард «Северстали» Игорь Гераськин станет игроком «Авангарда»

Агент: форвард «Северстали» Игорь Гераськин станет игроком «Авангарда»
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Александр Черных, агент нападающего череповецкой «Северстали» Игоря Гераськина, рассказал, что хоккеиста обменяют в «Авангард» на денежную компенсацию.

«Игорь Гераськин подтвердил квалификационное предложение Череповца. Но по нашей информации его обменяют в «Авангард» на денежную компенсацию» — приводит слова Черных информационный канал хоккейного агентства Winners в «Телеграме».

24-летний форвард в прошедшей регулярке сыграл за «Северсталь» 66 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 29 результативных передач, набрав в общей сложности 43 очка с показателем полезности «-2». В розыгрыше Кубка Гагарина форвард отметился пятью голевыми передачами в семи проведённых встречах с ЦСКА.

Ранее «Северсталь» повторила контрактное предложение магнитогорского «Металлурга» Гераськину, который находился в статусе ограниченно свободного агента в КХЛ.

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