«Куньлунь» объявил об уходе Иван Лисина и Алексея Мурыгина

Вратарь Алексей Мурыгин и нападающий Иван Лисин покинули «Куньлунь Ред Стар» в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды в «Твиттере».

23-летний Иван Лисин набрал в 14 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона 1 (1+0) очко при показателе полезности «0».

36-летний Мурыгин в сентябре 2022 года расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», а в ноябре, после заключения пробного контракта, подписал с «Куньлунем» полноценное соглашение. В составе команды из Пекина Мурыгин сыграл в шести матчах, в которых отразил 89,9% бросков при показателе надёжности 3,46.

В марте 2023 года стало известно, что «Куньлунь» проведёт матчи следующего сезона КХЛ в России. Клуб сохраняет надежду на возвращение в Китай в сезоне-2024/2025.