«Куньлунь» проведёт домашние матчи в сезоне-2023/2024 в России

«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Возвращение в Китай по-прежнему является для хоккейного клуба «Куньлунь Ред Стар» приоритетной задачей, однако после всестороннего изучения ситуации и продолжительных консультаций и переговоров со всеми участниками процесса клуб пришёл к выводу, что в настоящий момент такое решение было бы преждевременным. В Китае ещё сохраняются ограничения в отношении авиаперевозок — в частности, запрет на полёты бортов с двойной регистрацией, а также введены квоты на выдачу виз гражданам РФ.
Есть все основания полагать, что ситуация изменится к лучшему, но, скорее всего, это произойдёт уже по ходу хоккейного сезона. В нынешних же условиях переезд в Китай привёл бы к многочисленным сложностям логистического характера и дополнительным финансовым затратам для всех участников чемпионата КХЛ. В связи с этим руководством клуба было принято решение остаться в России ещё на один сезон.
Клуб сохраняет надежду на возвращение в Китай в сезоне-2024/2025. В то же время мы планируем обсудить с КХЛ возможность проведения в Китае некоторых матчей сезона-2023/2024 — предположительно с дальневосточными командами», — сообщила пресс-служба.
Ранее «Куньлунь» планировал вернуться в Китай после чемпионата мира в первом дивизионе.
- 30 марта 2023
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