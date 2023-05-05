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Роман Ротенберг высказался после разгромной победы сборной «Россия 25» над Казахстаном

Роман Ротенберг высказался после разгромной победы сборной «Россия 25» над Казахстаном
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвёл итоги победного матча с командой Казахстана (3:0) на турнире «Qazaqstan Hockey Open».

«Понимали, что будет тяжёлая игра. Для сборной Казахстана это домашний турнир, и они очень серьёзно готовятся к чемпионату миру, выходят на пик. По движению они здорово играли, и у нас был тяжёлый первый период. В перерыве состоялся серьёзный разговор в раздевалке. Очень благодарен команде за то, как она отреагировала на этот разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие рабочие голы.

Лёд был не лучшего качества, но он был одинаковым для обеих команд. Поэтому нужно было упростить игру в атаке, больше бросать, брать на себя ответственность. Ребята молодцы, огромная благодарность команде, которая вырвала важную победу. Завтра будем играть за победу в турнире со сборной Беларуси, которая сегодня не выступала, поэтому для нас это будет хорошая проверка и хороший экзамен. Готовимся к следующей встрече, для нас самая важная игра — следующая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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