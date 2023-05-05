«Хорошие перспективы команды». Семён Варламов хочется остаться в «Нью-Йорк Айлендерс»

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов заявил, что хочет остаться в действующей команде.

«В моём решении ничего не изменилось, хочу остаться в «Нью-Йорке». Хорошие ожидания насчет перспектив команды, хочу быть её частью», — приводит слова Варламова Eyes On Isles.

35-летний Семён Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шатаута. За «Айлендерс» российский вратарь выступает с 2009 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов выступал за ярославский «Локомотив».

В 2006 году Семён Варламов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде Драфта НХЛ под общим 23-м номером.