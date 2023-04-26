Sportsnet: Варламов отлично подошёл бы «Оттаве»

Журналист Sportsnet Уэйн Скэнлан составил список голкиперов — свободных агентов, которые могут перейти в «Оттаву Сенаторз» в межсезонье.

Одним из таких вратарей является Семён Варламов, выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс».

«Варламов отлично подошёл бы «Оттаве». Но к этому 34-летнему игроку, у которого в этом сезоне 91,3 % отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,7, будет большой интерес. Он выиграл 11 матчей в качестве запасного за спиной у Ильи Сорокина, а в платёжке его контракт занимает $ 5 млн. Так что подписание Варламова будет не из дешёвых», — говорится в статье.

Кроме Варламова, в числе претендентов на переход в канадский клуб называются Джонатан Куик («Вегас Голден Найтс»), Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Йоонас Корписало («Лос-Анджелес Кингз») и Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»).