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Экс-нападающий «Трактора» Седлак — лучший игрок сезона в чемпионате Чехии

Экс-нападающий «Трактора» Седлак — лучший игрок сезона в чемпионате Чехии
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Нападающий «Динамо Пардубице» Лукаш Седлак признан игроком сезона в чешской Экстралиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

30-летний хоккеист набрал в 24 играх регулярного чемпионата 27 (15+12) очков. В десяти матчах плей-офф на его счету 8 (5+3) очков. Его клуб по итогам сезона выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф дошёл до полуфинала, где уступил команде «Оцеларжи Тршинец».

В мае 2022 года Седлак, покинувший «Трактор», подписал контракт с «Динамо Пардубице». В июне он перешёл в команду Национальной хоккейной лиги «Колорадо», а уже в ноябре был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Филадельфия». В декабре он расторг контракт с командой и вернулся в Чехию.

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