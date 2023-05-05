Экс-нападающий «Трактора» Седлак — лучший игрок сезона в чемпионате Чехии
Поделиться
Нападающий «Динамо Пардубице» Лукаш Седлак признан игроком сезона в чешской Экстралиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
30-летний хоккеист набрал в 24 играх регулярного чемпионата 27 (15+12) очков. В десяти матчах плей-офф на его счету 8 (5+3) очков. Его клуб по итогам сезона выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф дошёл до полуфинала, где уступил команде «Оцеларжи Тршинец».
В мае 2022 года Седлак, покинувший «Трактор», подписал контракт с «Динамо Пардубице». В июне он перешёл в команду Национальной хоккейной лиги «Колорадо», а уже в ноябре был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Филадельфия». В декабре он расторг контракт с командой и вернулся в Чехию.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
22:34
-
22:20
-
22:05
-
21:35
-
21:04
-
20:41
-
20:19
-
19:39
-
19:33
-
19:26
-
19:21
-
19:04
-
18:36
-
18:23
-
18:01
-
17:44
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:25
Партнерский контент