«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и упрочила преимущество в серии

Завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дублем отметился Еспери Котканиеми, ещё по одной шайбе в свой актив записали Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноэсен.

Единственную шайбу гостей в сегодняшней встрече забросил Майлз Вуд.

Счёт в серии игр между командами после сегодняшней победы «Каролины» стал 2-0 в её пользу. В предыдущем мачте «Харрикейнз» оказались сильнее соперника со счётом 5:1.

Следующий матч состоится 7 мая и начнётся в 23:30 мск. Победитель этой пары сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида».