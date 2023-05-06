«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и упрочила преимущество в серии
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Завершился второй четвертьфинальный матч Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей дублем отметился Еспери Котканиеми, ещё по одной шайбе в свой актив записали Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноэсен.
Единственную шайбу гостей в сегодняшней встрече забросил Майлз Вуд.
Счёт в серии игр между командами после сегодняшней победы «Каролины» стал 2-0 в её пользу. В предыдущем мачте «Харрикейнз» оказались сильнее соперника со счётом 5:1.
Следующий матч состоится 7 мая и начнётся в 23:30 мск. Победитель этой пары сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида».
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2023, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Котканиеми (Гостисбер, Друри) – 21:35 (5x4) 2:0 Котканиеми (Мартинук, Фаст) – 23:58 (5x5) 3:0 Стаал (Друри, Песке) – 37:25 (5x5) 4:0 Нечас (Гостисбер, Славин) – 39:44 (4x4) 4:1 Вуд (Маклауд, Бастиан) – 43:49 (5x5) 5:1 Мартинук – 52:48 (5x5) 6:1 Ноэсен (Ахо, Джарвис) – 53:42 (5x5)
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