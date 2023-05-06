Плющев — о конфликте агентов и «Авангарда»: оскорбления в прессе — это признак слабости

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал конфликт «Авангарда» с хоккейными агентами Шуми Бабаевым и Алёшей Пилко. Ранее «Авангард» попросил КХЛ и ФХР дать оценку словам агента в адрес капитана омской команды Дамира Шарипзянова и применить дисциплинарные меры.
«Искусство агента — помочь игроку в его развитии, обрисовать какие-то карьерные сценарии, найти оптимальный. На мой взгляд, эта профессия любит тишину — как и всё, что связано с деньгами. Эффективные агенты стараются находиться в тени, это закон их бизнеса. Думаю, что во всей этой мыльной опере вокруг «Авангарда» страдают все — агенты, клуб, лига, но прежде всего сами игроки. А оскорбления в прессе — это признак не столько наглости, сколько слабости. Уверен, что когда эмоции уйдут, все это поймут.
Прочитал в прессе, что вроде бы проснулась лига, да и как иначе, если трансферный рынок превращается в базар. У нас огромные штрафы от КХЛ за полслова критики арбитров, а тут шекспировские страсти в прессе — и ноль внимания. Также обязано быть движение и со стороны ФХР, представители которой ведут лицензионную деятельность. На мой взгляд, после всей этой истории агентам помогут взглянуть на себя по-новому, более профессионально. Исчезнут все эти громогласные и поучающие интервью, на которые агенты по определению не имеют права, все инсинуации в прессе. Считаю, в этом большая польза того, что произошло вокруг «Авангарда», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Напомним, капитан омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Алёша Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой».
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