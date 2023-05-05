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Каменский — о конфликте агентов и «Авангарда»: естественно, какие-то меры будут приняты

Каменский — о конфликте агентов и «Авангарда»: естественно, какие-то меры будут приняты
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказал мнение о конфликте «Авангарда» и агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко. Ранее «Авангард» попросил КХЛ и ФХР дать оценку словам агента в адрес капитана омской команды Дамира Шарипзянова и применить дисциплинарные меры.

«Я пока ещё не ознакомился с этой ситуацией. Думаю, всё должно быть в правом поле, по регламенту. В этом разберутся юристы. Моё мнение, что каждый — агент, игрок, хозяин клуба — должен заниматься своим делом. Конечно, это не очень красивая ситуация.

Будет ли КХЛ разбираться в этой ситуации? Естественно, какие-то меры будут приняты. Аккредитацию агентам выдаёт ФХР, так что федерация тоже должна подключиться, чтобы разобраться в этом деле», — цитирует Каменского «РБ Спорт».

Напомним, капитан омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами. Агент Алёша Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой».

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