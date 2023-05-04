«Авангард» обратился в КХЛ из-за поведения топовых агентов лиги. Хронология конфликта

Конфликт между «Авангардом» и известным хоккейным агентом Шуми Бабаевым получил новый виток. После выступления в прессе партнёра Бабаева – Алёши Пилко – омский клуб решил обратиться с официальным письмом в КХЛ и ФХР. Напомним, всё началось с резонансного эксклюзивного интервью капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова, которое он дал нашему изданию.

Слова Шарипзянова

Вот те самые слова Шарипзянова, с которых и начался весь сыр-бор.

«У «Авангарда» тяжёлые переговоры с Ткачёвым, Толчинским и Грицюком? Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент (Шуми Бабаев. – Прим. «Чемпионата») сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времён истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену.

Конечно, хочется, чтобы и Ткачёв, и Толчинский, и Грицюк остались, но я понимаю, что все они 100% не останутся, кто-то уйдёт точно. Тому же Грицюку надо через этот этап карьеры пройти, если он хочет что-то себе выбить сейчас, то пускай идёт этой дорогой. Мы с ним хорошо поговорили на эту тему, я его точку зрения понимаю, но не разделяю, скажем так. Но, повторюсь, уйдут они – будут другие ребята, свет клином не сошёлся на них. Для «Авангарда» это не будет проблемой, у клуба есть деньги, и руководители знают, кому платить. Так что ничего страшного. Вообще, я больше переживаю за защитников, чтобы у нас была хорошая линия обороны».

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Ответ Шуми Бабаева

А вот ответ агента Шуми Бабаева, представляющего интересы Арсения Грицюка, Сергея Толчинского и Владимира Ткачёва.

«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.

Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Ещё и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор».

Арсений Грицюк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Выступление Алёши Пилко

Своего партнёра по агентскому бизнесу поддержал главный поставщик легионеров в КХЛ Алёша Пилко.

«Куда мы пришли, когда одни игроки начинают оценивать зарплаты других хоккеистов, своих партнёров по команде? 75 для защитника Шарипзянова — это неплохая работа его и агента, который представляет его интересы. Но мне как профессионалу этого бизнеса понятно, что цена за его работу слишком завышена. Этот контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное — за умение вылизывать языком нужных людей. Мы все в шоке от происходящего и от таких заявлений капитана «Авангарда». У нас на Балканах по отношению к тем, с кем каждый день ходишь в бой, так говорить не принято. Это предательство».

Позиция «Авангарда»

Все долго ждали официальной позиции «Авангарда». Эксперт Александр Кожевников даже выразил недоумение молчанием омского клуба. И вот сегодня «ястребы» вышли из тени.

Итак, «Авангард» направил обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко в адрес капитана команды Дамира Шарипзянова в целях начала этического (дисциплинарного) производства в Совместной дисциплинарной палате ФХР и КХЛ.

«В недавнем интервью Дамир Шарипзянов высказал своё личное мнение, не оскорбляя никого из своих партнёров или их агентов, не переходя границы дозволенного и не нарушая норм кодекса этики, как это, на наш взгляд, сделал в своих ответных высказываниях агент Шуми Бабаев и его партнёр Алёша Пилко.

«Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку», — говорится в официальном заявлении пресс-службы омского клуба.