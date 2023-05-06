Бардаков назначен капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси
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Как сообщила пресс-служба ФХР, в отсутствие травмированного Марата Хуснудтинова капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси назначен Захар Бардаков. Встреча состоится сегодня, 6 мая, в Астане. Начало матча — в 14:00 мск.
Состав сборной России:
Исаев (Серебряков);
Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Мисюль, Бучельников — Чивилёв — Мичков;
Карпухин — Гребенщиков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.
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06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Перерыв
1 : 1
Беларусь
0:1 Пышкайло (Паливко) – 02:01 (5x5) 1:1 Зыков (Поляков) – 12:19 (5x5)
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
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