Бардаков назначен капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси

Как сообщила пресс-служба ФХР, в отсутствие травмированного Марата Хуснудтинова капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси назначен Захар Бардаков. Встреча состоится сегодня, 6 мая, в Астане. Начало матча — в 14:00 мск.

Состав сборной России:

Исаев (Серебряков);

Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Мисюль, Бучельников — Чивилёв — Мичков;

Карпухин — Гребенщиков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.