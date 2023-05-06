Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бардаков назначен капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси

Бардаков назначен капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси
Комментарии

Как сообщила пресс-служба ФХР, в отсутствие травмированного Марата Хуснудтинова капитаном сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси назначен Захар Бардаков. Встреча состоится сегодня, 6 мая, в Астане. Начало матча — в 14:00 мск.

Состав сборной России:

Исаев (Серебряков);
Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;
Камалов — Мисюль, Бучельников — Чивилёв — Мичков;
Карпухин — Гребенщиков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

1XBET Qazaqstan Hockey Open. Qazaqstan Hockey Open
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Россия 25
Перерыв
1 : 1
Беларусь
0:1 Пышкайло (Паливко) – 02:01 (5x5)   1:1 Зыков (Поляков) – 12:19 (5x5)

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.

Материалы по теме
Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с командой Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023