Капитан «Вегаса»: не думаю, что кто-то из нас рассчитывал обыграть «Эдмонтон» всухую

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун прокомментировал поражение во втором матче серии с «Эдмонтоном» (1:5). Благодаря этой победе «Ойлерз» сравняли счёт в серии — 1-1.

«Не самая лучшая игра в исполнении нашей команды. Но счёт в серии 1-1, я не думаю, что кто-либо в нашей команде думал, что мы пройдём их в четырёх матчах. Мы перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу серии», — цитирует Стоуна пресс-служба лиги.

Отметим, что матч изобиловал драками и потасовками. На двоих команды набрали 124 штрафные минуты. В прошедшем матче дублями отметились лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, набравший три очка. Следующий матч между командами состоится 9 мая.